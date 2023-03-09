Французский журналист назвал ПСЖ позором Европы

Сейчас парижан критикуют все, кому не лень.

Журналист Даниэль Риоло жестко раскритиковал ПСЖ в прямом эфире французского телеканала после поражения от Баварии.

В частности, Риоло назвал игру парижан бездушной, а также отдельно прошелся по Месси и Неймару, которые не проявляют должного рвения на поле.

"Этому бездушному ПСЖ необходима огромная чистка. Я призывал к ней уже давно, но сейчас случился такой удар, что кровь идет из глаз. Надеюсь, что нужные люди смотрели игру и все видели.

В спорте не так важны поражения. Не в них главная проблема. Лигу чемпионов выиграет лишь одна команда, проигравших всегда больше. Проблема заключается в том, как ты проигрываешь.

Когда ты болеешь за ПСЖ, то устаешь, потому что в соцсетях живет целая армия людей, которые обладают ложными надеждами. И в какой-то момент фанат ПСЖ взрывается. Он устает приходить на стадион и видеть Месси с Неймаром, который никогда не подходят к трибуне, чтобы поприветствовать болельщиков. Им вообще все равно, в последних матчах они разыгрывали какую-то комедию.

Клуб стал позором Европы! Месси – это невозможно, он не может оставаться в ПСЖ. Неймар и Верратти – тоже. Маркиньос вернулся на поле, и у него полные штаны. Все кончено, это больше невозможно терпеть", - приводит слова журналиста RMC Sport.