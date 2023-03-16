Бетис - Манчестер Юнайтед: обзор матча и результат игры 16.03.2023

Главные тренеры команд определились с теми, кто появится на поле с первых минут.

В четверг, 16 марта, На Бенито Вильямарин состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между Бетисом и Манчестер Юнайтед.

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг не сможет рассчитывать на Антони, который заболел, а также Алехандро Гарначо, который выбыл примерно на месяц из-за травмы голеностопа, которую он получил в прошлом матче против Саутгемптона. Антони Марсьяль хоть и вернулся к тренировкам, но все равно еще не готов играть.

В лазарете у "огурцов" находятся Хуан Крус, Луис Фелипе и Набиль Фекир: Крус не играет еще с прошлого года из-за проблем с бедром, Фелипе пропустит второй матч из-за мышечной контузии, а Фекир вылетел до конца сезона из-за повреждения крестообразной связки колена.

Бетис: Силва - Сабали, Песселья, Гонсалес, Абнер - Родригес, Карвалью, Руибаль, Хоакин, Хуанми - Перес.

Запасные: Браво, Мартин, Гаррета, Энрике, Герреро, Виллиан Жозе, Гуардадо, Иглесиас, Каналес, Миранда, Родри, Руис.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Магуайр, Мартинес, Маласия - Каземиро, Фред, Пельистри, Фернандеш, Рэшфорд - Вегхорст.

Запасные: Батленд, Хитон, Эланга, Варан, Далот, Забитцер, Линделеф, МакТоминей, Санчо, Шоу.

Ставртовый свисток матча Бетис - Манчестер Юнайтед запланирован на 19:45 по киевскому времени. Напомним, что в этот вечер пройдет много интересных игр, в том числе противостояние донецкого Шахтера и нидерландского Фейеноорда.