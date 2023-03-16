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Шахтер повторил собственный антирекорд по пропущенным голам в еврокубкам

Донецкий клуб остановился в шаге от нового "достижения".
Сегодня, 22:14
Фейенорд - Шахтер / Getty Images
Фейенорд - Шахтер / Getty Images

В четверг, 16 марта, в рамках ответного матча Лиги Европы Фейенорд разгромил на своем поле Шахтер (7:0).

Столь крупное поражение для украинского гранда стало вторым в истории еврокубков. Ранее донецкий клуб был разгромлен Баварией в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:7).

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Таким образом, Шахтер повторил свой анти-рекорд по пропущенным мячам с марта 2015 года.

Напомним, в первом матче "кроты" сыграли вничью с Фейенордом (1:1) в матче, который проходил в Варшаве.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер еврокубки

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