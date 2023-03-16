Фейеноорд - Шахтер: видео голов матча 16.03.2023 Лиги Европы

Нидерландский и украинский коллективы сошлись в матче за право выйти в четвертьфинал еврокубка.

В четверг, 16 марта, в Ротердаме на Де Кюйпе в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы встретились местный Фейеноорд и донецкий Шахтер.

К сожалению для украинских фанатов, "горняки" уже на старте матча оказались в роли отстающих.

На 9-й минуте Алиреза Джаханбахш протащил мяч и отдал его на Сантьяго Хименеса, который одним движением обыграл оппонента и ворвался в штрафную, после чего нанес точный удар в ближний угол ворот Анатолия Трубина.

Видео гола Сантьяго Хименеса:

Но и на этом ротердамцы не остановились. В середине тайма Оркун Кокджу на рывке получил мяч от партнера и пробил в правый угол.

Видео гола Оркуна Кокджу:

А ближе к концу тайма пенальти в свои ворота "привез" Ефим Конопля, забывший, что в футбол руками играть могут только вратари. Кокджу с "точки" оформил дубль.

Видео гола Оркуна Кокджу:

Источник: MEGOGO