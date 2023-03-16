Фейеноорд - Шахтер: видео голов матча 16.03.2023 Лиги Европы
В четверг, 16 марта, в Ротердаме на Де Кюйпе в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы встретились местный Фейеноорд и донецкий Шахтер.
К сожалению для украинских фанатов, "горняки" уже на старте матча оказались в роли отстающих.
На 9-й минуте Алиреза Джаханбахш протащил мяч и отдал его на Сантьяго Хименеса, который одним движением обыграл оппонента и ворвался в штрафную, после чего нанес точный удар в ближний угол ворот Анатолия Трубина.
Видео гола Сантьяго Хименеса:
Но и на этом ротердамцы не остановились. В середине тайма Оркун Кокджу на рывке получил мяч от партнера и пробил в правый угол.
Видео гола Оркуна Кокджу:
А ближе к концу тайма пенальти в свои ворота "привез" Ефим Конопля, забывший, что в футбол руками играть могут только вратари. Кокджу с "точки" оформил дубль.
Видео гола Оркуна Кокджу:
Источник: MEGOGO