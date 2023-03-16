Фейенорд - Шахтер: обзор матча и результат игры 16.03.2023
В четверг, 16 марта, Фейеноорд принимает Шахтер в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы.
Первый тайм прошел максимально катастрофично для подопечных Игора Йовичевича. Его команда проиграла первый тайм со счетом - 0:3, показав при этом, бледную игру.
Уже на девятой минуте форвард хозяев Хименес развернулся в штрафной после передачи Джаханбахша и пробил точно в левый угол.
"Горняки" немного встряхнулись но только после второго пропущенного мяча. Капитан Фейеноорда Кокджу с дальней дистанции направил мяч в левый угол - Трубин не достал. Шахтер же ответил дальним и мощным ударом Судакова, который направил мяч в перекладину.
Прошло несколько минут и арбитр назначил пенальти в ворота Шахтера - Конопля сыграл рукой. Кокджу подошел к мячу и уверенно реализовал свой шанс.
Избиение донецкой команды продолжилось после второго тайма. Уже на первых минутах Идрисси дальним ударом отправил мяч точно в угол.
На 60-й минуте Идрисси оформил шедевр. Он в штрафной получил передачу от Кокджу и забил точно от перекладины. Гол красота.
Джаханбахш, который был одним из самых активных в первом тайме, забил на 64-й минуте. Полузащитник с дальней дистанции не оставил шансов Трубину. Через пару минут счет дошел до 7:0, а автором гола стал Данилу.
На ISPORT также будет доступна онлайн трансляция матча Лиги Европы Фейенорд - Шахтер.