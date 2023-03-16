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Фейенорд - Шахтер: обзор матча и результат игры 16.03.2023

Нидерландский клуб не замечает украинскую команду.
Сегодня, 20:44
Фейенорд - Шахтер / Getty Images
Фейенорд - Шахтер / Getty Images

В четверг, 16 марта, Фейеноорд принимает Шахтер в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы.

Первый тайм прошел максимально катастрофично для подопечных Игора Йовичевича. Его команда проиграла первый тайм со счетом - 0:3, показав при этом, бледную игру.

Уже на девятой минуте форвард хозяев Хименес развернулся в штрафной после передачи Джаханбахша и пробил точно в левый угол.

"Горняки" немного встряхнулись но только после второго пропущенного мяча. Капитан Фейеноорда Кокджу с дальней дистанции направил мяч в левый угол - Трубин не достал. Шахтер же ответил дальним и мощным ударом Судакова, который направил мяч в перекладину.

Прошло несколько минут и арбитр назначил пенальти в ворота Шахтера - Конопля сыграл рукой. Кокджу подошел к мячу и уверенно реализовал свой шанс.

Избиение донецкой команды продолжилось после второго тайма. Уже на первых минутах Идрисси дальним ударом отправил мяч точно в угол.

На 60-й минуте Идрисси оформил шедевр. Он в штрафной получил передачу от Кокджу и забил точно от перекладины. Гол красота.

Джаханбахш, который был одним из самых активных в первом тайме, забил на 64-й минуте. Полузащитник с дальней дистанции не оставил шансов Трубину. Через пару минут счет дошел до 7:0, а автором гола стал Данилу.

На ISPORT также будет доступна онлайн трансляция матча Лиги Европы Фейенорд - Шахтер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фейенорд Шахтер Донецк

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