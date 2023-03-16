Рэшфорд обошел Роналду по количеству голов за Манчестер Юнайтед в еврокубках

К тому же Маркус установил новый рекорд клуба, а также сравнялся с Криштиану по количеству матчей в составе манкунианцев.

Манчестер Юнайтед на выезде обыграл испанский Бетис со счетом 1:0 и прошел в 1/4 финала Лиги Европы.

Единственный гол дальним ударом забил Маркус Рэшфорд на 56-й минуте поединка. Этот гол стал для 25-летнего англичанина 25-м в составе "красных дьяволов" в еврокубках, что позволило ему обойти в этом показателе Криштиану Роналду.

Маркус Рэшфорд : 25 голов (Лига чемпионов: 12, Лига Европы: 13)

: 25 голов (Лига чемпионов: 12, Лига Европы: 13) Криштиану Роналду: 24 гола (Лига чемпионов: 22, Лига Европы: 2)

На данный момент Рэшфорд занимает 6-ю строчку среди лучших бомбардиров клуба в еврокубках. При этом, как сообщает UF, вингер стал самым молодым игроком в истории манкунианцев, который забил в еврокубках 25 голов.

Он также сделал это в матче, который позволил ему сравняться с Роналду по количеству игр, проведенных в составе Манчестер Юнайтед. Теперь на счету Рэшфорда 346 матчей, в которых он отметился 120 голами и 66 результативными передачами.