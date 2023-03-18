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Цыганков забил второй гол за Жирону

Гол украинца вернул клуб в игру.
Сегодня, 17:57
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В рамках 26-го тура Ла Лиги встречаются Райо Вальекано и Жирона. Виктор Цыганков снова в старте.

Украинский вингер проводит уже пятый матч подряд в стартовом составе, и снова отличается результативным действием.

На 29-й минуте матча мяч отскочил к Виктору после неудачного удара Кастельяноса. Украинец, не раздумывая, отправил круглого в сетку ворот!

Таким образом Цыганков сравнял счет в матче, Райо забил свой гол шестью минутами ранее. Увы, еще через пять минут Райо снова вышел вперед.

Напомним, что на счету Виктора Цыганкова три ассиста и два гола в семи матчах за Жирону.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона

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