Два защитника: легенда Манчестер Юнайтед наградила победителя квалификации Гран-при Саудовской Аравии

В субботу, 18 марта, на Городской трассе в Джидде состоялась квалификация предстоящего Гран-при Саудовской Аравии.

Неожиданно победителем квалификации стал пилот Ред Булл - но не Макс Ферстаппен, а Серхио Перес. Пока нидерландец испытывал механические проблемы болида, Чеко с отрывом в 0,155 с опередил Шарля Леклера из Феррари.

Традиционно победителю квалификации подарили уменьшенную копию шины, на которой он оставил автограф. А презент представил не кто иной, как легендарный защитник Манчестер Юнайтед Патрис Эвра.

"Всего лишь два легендарных защитника с наградой за поул".

Не стоит удивляться, что официальный аккаунт Формулы 1 в Twitter написал именно "два защитника", ведь Переса не просто так называют Министром обороны Мексики - Льюис Хэмилтон может много чего об этом рассказать (именно оборонные действия со стороны мексиканца на трассе во многом стоили ему чемпионского титула в 2021 году).

Напомним, что Гран-при Саудовской Аравии пройдет в воскресенье, 19 марта, в 19:00 по киевскому времени.