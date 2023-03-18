Два защитника: легенда Манчестер Юнайтед наградила победителя квалификации Гран-при Саудовской Аравии
В субботу, 18 марта, на Городской трассе в Джидде состоялась квалификация предстоящего Гран-при Саудовской Аравии.
Неожиданно победителем квалификации стал пилот Ред Булл - но не Макс Ферстаппен, а Серхио Перес. Пока нидерландец испытывал механические проблемы болида, Чеко с отрывом в 0,155 с опередил Шарля Леклера из Феррари.
Традиционно победителю квалификации подарили уменьшенную копию шины, на которой он оставил автограф. А презент представил не кто иной, как легендарный защитник Манчестер Юнайтед Патрис Эвра.
"Всего лишь два легендарных защитника с наградой за поул".
Just two legendary defenders holding the @pirellisport Pole Position Award 😉@Evra presents @SChecoPerez with the second of his career!#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/wc3yhWT8F4— Formula 1 (@F1) March 18, 2023
Не стоит удивляться, что официальный аккаунт Формулы 1 в Twitter написал именно "два защитника", ведь Переса не просто так называют Министром обороны Мексики - Льюис Хэмилтон может много чего об этом рассказать (именно оборонные действия со стороны мексиканца на трассе во многом стоили ему чемпионского титула в 2021 году).
Напомним, что Гран-при Саудовской Аравии пройдет в воскресенье, 19 марта, в 19:00 по киевскому времени.