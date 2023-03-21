iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Зинченко похвастался невероятной техникой во время челленджа по приему мяча

Украинец не зря получает все эти похвалы в свой адрес.
Сегодня, 09:39
Александр Зинченко / arsenal.com
Александр Зинченко / arsenal.com

Защитник Арсенала Александр Зинченко похвастал своими техническими навыками во время дуэли с блогером в интернет-челлендже.

Украинец посоревновался с британским блогером Кэмероном Корпом в умении принимать мяч, и не только победил, но и сумел впечатлить окружающих. Если кто-то сомневался, у Зины невроятная техника.

Суть челленджа была проста - трижды принять мяч, который издалека будет подавать специальная пушка. Корп ошибся в приеме третьей подачи, Саня же отработал без ошибок.

Напомним, что украинский защитник не только стал лучшим игроком "канониров" в феврале, но и забил их лучший гол месяца.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко

Статьи по теме

Артета: После поражения Спортингу мы вернулись сосредоточенными и решительными Артета: После поражения Спортингу мы вернулись сосредоточенными и решительными
Зинченко - один из худших игроков Арсенала в матче с Кристал Пэлас Зинченко - один из худших игроков Арсенала в матче с Кристал Пэлас
Арсенал с легкостью разгромил Кристал Пэлас Арсенал с легкостью разгромил Кристал Пэлас
Ходжсон снова назначен главным тренером Кристал Пэлас Ходжсон снова назначен главным тренером Кристал Пэлас
Помочь журналистам

Видео

Барселона - Реал 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Барселона - Реал 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа12:39
Ходжсон снова назначен главным тренером Кристал Пэлас
Евро-202412:10
Италия - Англия: прогноз на матч квалификации чемпионата Европы 23.03.2023
Европа11:56
Холанд покинул расположение сборной
Евро-202411:39
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Европа11:13
Гризманн может завершить международную карьеру
Евро-202411:08
Испания - Норвегия: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Евро-202410:40
Чехия - Польша: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Футбол10:22
Адебайор объявил о завершении карьеры
Евро-202410:14
Франция - Нидерланды: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Другие страны09:55
Бекхэм готов отдать Месси часть акций клуба, чтобы привезти аргентинца в МЛС
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK