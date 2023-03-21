Зинченко похвастался невероятной техникой во время челленджа по приему мяча

Украинец не зря получает все эти похвалы в свой адрес.

Защитник Арсенала Александр Зинченко похвастал своими техническими навыками во время дуэли с блогером в интернет-челлендже.

Украинец посоревновался с британским блогером Кэмероном Корпом в умении принимать мяч, и не только победил, но и сумел впечатлить окружающих. Если кто-то сомневался, у Зины невроятная техника.

Суть челленджа была проста - трижды принять мяч, который издалека будет подавать специальная пушка. Корп ошибся в приеме третьей подачи, Саня же отработал без ошибок.

Напомним, что украинский защитник не только стал лучшим игроком "канониров" в феврале, но и забил их лучший гол месяца.