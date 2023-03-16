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Зинченко забил лучший гол Арсенала в феврале

Совсем на чуть-чуть, но украинец опередил Сака.
Сегодня, 17:32
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Александр Зинченко получил награду за лучший гол Арсенала в феврале, об этом сообщает официальный сайт "канониров".

Украинец забрал все индивидуальные награды в прошлом месяце в мужской команде Арсенала, ведь лучшим игроком также признали Александра.

Интересно, что гол Зинченко против Астон Виллы всего на 2% обогнал в голосовании гол Букайо Сака, забитый в том же матче.

Напомним, что ранее Александр Зинченко опубликовал фотографию команды, намекнув на скорое чемпионство "канониров".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко

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