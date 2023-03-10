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Зинченко признан лучшим игроком месяца в Арсенале

Украинец вновь выделился в составе лондонцев.
Сегодня, 20:55
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Завершилось голосование болельщиков за звание лучшего игрока Арсенала по итогам февраля.

Победу одержал крайний защитник Александр Зинченко. За 26-летнего украинца свои голоса отдали 49% фанатов.

Второе место занял защитник Габриэл Магальяэс, а третье – вингер Букайо Сака.

Напомним, в январе фаны также назвали украинца лучшим игроком месяца.

Ранее сообщалось, что Зинченко получил желтую карточку после перепалки с капитаном Спортинга.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Александр Зинченко

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