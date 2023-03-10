Зинченко признан лучшим игроком месяца в Арсенале
Украинец вновь выделился в составе лондонцев.
Завершилось голосование болельщиков за звание лучшего игрока Арсенала по итогам февраля.
Победу одержал крайний защитник Александр Зинченко. За 26-летнего украинца свои голоса отдали 49% фанатов.
Второе место занял защитник Габриэл Магальяэс, а третье – вингер Букайо Сака.
🥁 Presenting our February Player of the Month…— Arsenal (@Arsenal) March 10, 2023
🥇 Oleksandr Zinchenko
🥈 @biel_m04
🥉 @BukayoSaka87
Congratulations, Alex 🤩
Напомним, в январе фаны также назвали украинца лучшим игроком месяца.
Ранее сообщалось, что Зинченко получил желтую карточку после перепалки с капитаном Спортинга.