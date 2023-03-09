Зинченко получил желтую карточку после перепалки с капитаном Спортинга

В четверг, 9 марта, в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы Арсенал играет на выезде против Спортинга.

При подаче с углового, которая в итоге стала голевой, в борьбе с Зинченко упал защитник, к которому украинец сразу после гола начал "огрызаться". В защиту партнера пришел капитан Спортинга Седрик Коатес, который вступил в активную дискуссию с Александром.

В ходе перепалки уругваец взял за лицо украинца, а тот оттолкнул оппонента, за что и получил желтую карточку.

Ранее сообщалось, что Зинченко получил высокую оценку от Whoscored за матч против Борнмута.