Зинченко получил высокую оценку от Whoscored за матч против Борнмута

В рамках 26 тура АПЛ Арсенал совершил сумасшедший камбэк в матче против Борнмута.

Статистический портал Whoscored выставил свои оценки по итогам поединка.

Украинец Александр Зинченко получил 7.6 балла за этот матч, что является лучшим результатом среди защитников "канониров".

За время матча игрок успел сделать 2 перехвата, выиграть 11 из 12 дуэлей, создать 4 шанса для своих партнеров, отдать 62 паса в финальную треть соперника, 118 раз коснуться мяча, совершить 6 кроссов и 4 отбора.

Напомним, ранее Зинченко был номинирован на звание игрока месяца в Арсенале.