Зинченко - номинант на звание игрока месяца в Арсенале
Украинец может взять награду второй раз кряду.
Пресс-служба лондонского Арсенала объявила список номинантов на звание игрока месяца в клубе.
Лучшим футболистом "канониров" по итогам февраля может стать украинец Александр Зинченко.
Его конкурентами являются Габриэль Магальяеш, Жоржиньо и Букайо Сака.
Four Player of the Month nominees...— Arsenal (@Arsenal) March 2, 2023
🇧🇷 @biel_m04
🇮🇹 Jorginho
🏴 @BukayoSaka87
🇺🇦 Zinchenko
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Стоит отметить,, что украинец может получить эту награду второй раз кряду, ведь Зинченко был признан игроком января в Арсенале.