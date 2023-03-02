Зинченко - номинант на звание игрока месяца в Арсенале

Украинец может взять награду второй раз кряду.

Пресс-служба лондонского Арсенала объявила список номинантов на звание игрока месяца в клубе.

Лучшим футболистом "канониров" по итогам февраля может стать украинец Александр Зинченко.

Его конкурентами являются Габриэль Магальяеш, Жоржиньо и Букайо Сака.

Four Player of the Month nominees...



🇧🇷 @biel_m04

🇮🇹 Jorginho

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @BukayoSaka87

🇺🇦 Zinchenko



Vote now for our February winner 👇 — Arsenal (@Arsenal) March 2, 2023

Стоит отметить,, что украинец может получить эту награду второй раз кряду, ведь Зинченко был признан игроком января в Арсенале.