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Зинченко - номинант на звание игрока месяца в Арсенале

Украинец может взять награду второй раз кряду.
Сегодня, 17:46
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Пресс-служба лондонского Арсенала объявила список номинантов на звание игрока месяца в клубе.

Лучшим футболистом "канониров" по итогам февраля может стать украинец Александр Зинченко.

Его конкурентами являются Габриэль Магальяеш, Жоржиньо и Букайо Сака.

Стоит отметить,, что украинец может получить эту награду второй раз кряду, ведь Зинченко был признан игроком января в Арсенале.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко

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