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Футбол

Зинченко был признан игроком месяца в Арсенале

Для украинца это первая награда в клубе.
Сегодня, 17:58
Александр Зинченко
Александр Зинченко

Болельщики лондонского Арсенала выбрали лучшего игрока команды в январе.

Как сообщает пресс-служба клуба, им стал украинец Александр Зинченко. Футболист набрал 48 процентов голосов.

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Украинский универсал оставил позади англичанина Эдди Нкетию и норвежца Мартина Эдегора.

За 5 матчей в минувшем месяце Зинченко сделал 16 отборов, 2 перехвата и 232 точных передачи, что равняется 87% от всех пасов в исполнении игрока.


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