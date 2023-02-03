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Арсенал продлил контракт с лидером команды

Габриэл Мартинелли надолго останется в лондонском клубе.
Сегодня, 13:08
Габриэл Мартинелли / Getty Images
Габриэл Мартинелли / Getty Images

Лондонский Арсенал официально сообщили о том, что заключил новый контракт с футболистом команды Габриэлом Мартинелли.

Пресс-служба "канониров" заявила о том, что стороны подписали долгосрочное соглашение, однако детали не разглашают.

Отметим, что, по информации The Athletic, стороны продлили контракт до 2027 года. Предыдущее соглашение было до 2024 года с опцией продления до 2026 года.

Напомним, Мартинелли выступает за Арсенал с лета 2019 года. За это время 21-летний игрок провел 11 матчей, в которых забил 25 голов и выполнил 16 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Арсенал может приобрести вингера Челси по окончанию этого сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Габриэл Мартинелли

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