Арсенал продлил контракт с лидером команды

Лондонский Арсенал официально сообщили о том, что заключил новый контракт с футболистом команды Габриэлом Мартинелли.

Пресс-служба "канониров" заявила о том, что стороны подписали долгосрочное соглашение, однако детали не разглашают.

Gabriel Martinelli 🤝 The Arsenal — Arsenal (@Arsenal) February 3, 2023

Отметим, что, по информации The Athletic, стороны продлили контракт до 2027 года. Предыдущее соглашение было до 2024 года с опцией продления до 2026 года.

Напомним, Мартинелли выступает за Арсенал с лета 2019 года. За это время 21-летний игрок провел 11 матчей, в которых забил 25 голов и выполнил 16 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Арсенал может приобрести вингера Челси по окончанию этого сезона.