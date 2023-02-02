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Арсенал может приобрести вингера Челси по окончанию этого сезона

Каллум Хадсон-Одои может сменить один лондонский клуб на другой.
Вчера, 21:54
Каллум Хадсон-Одои / Getty Images
Каллум Хадсон-Одои / Getty Images

По сообщениям The Guardian, Арсенал обратил свой взор на Каллума Хадсона-Одои из Челси.

22-летний нападающий, который в настоящее время выступает на правах аренды в леверкузенском Байере, находится под пристальным наблюдением "канониров", которые, как ожидается, сделают предложение о его приобретении во время летнего трансферного окна.

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Поскольку трансферное соглашение с Леверкузеном не содержит пункта о выкупе, маловероятно, что Хадсон-Одои останется в немецкой команде. По данным Transfermarkt, англичанин оценивается в 25 миллионов евро.

В этом сезоне Хадсон-Одои принял участие в 11 матчах, отдав одну результативную передачу и не отметившись забитыми мячами.
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси трансфер англия Арсенал Лондон

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