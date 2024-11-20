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Зинченко поблагодарил фанатов за поддержку в ноябрьских матчах сборной

Украинец написал лаконичный пост в Instagram
Сегодня, 17:27
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В рамках ноябрьского сбора сборная Украины сыграла вничью с Грузией и победила Албанию в Лиге Наций.

Универсал «желто-голубых» по итогам матчей написал лаконичный пост благодарности болельщикам за их поддержку.

"Важная победа для нашей сборной. Спасибо всем сине-желтым сердцам за веру и поддержку.

Слава Украине!", - написал Зинченко в своем Instagram.

В матче против Албании Александр стал 11-ым игроком, преодолевшим отметку в 10+ голов за сборную.

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