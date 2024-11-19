Зинченко забил юбилейный гол за сборную
В рамках 6-го тура Лиги наций Албания на своем поле встречается с Украиной.
"Орлы" пропустили первый гол уже на 5-ой минуте. Автором забитого мяча стал Александр Зинченко.
Для полузащитника этот гол стал десятым за национальную команду. Он стал 11-ым игроком, который преодолел отметку в 10+ забитых мячей в футболке «желто-голубых».
Кроме Зинченко это смогли сделать: Евгений Селезнев, Артем Довбык, Сергей Назаренко, Олег Гусев, Виктор Цыганков, Сергей Ребров, Роман Яремчук, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко и Андрей Шевченко.
Отметим, что Яремчук тоже улучшил свой задел в этом матче, забив свой 17-ый гол за сборную.
Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция матча. Сейчас продолжается перерыв. Счет - 0:2 в пользу Украины.
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