Время чемпионства? Зинченко опубликовал командное фото из раздевалки с огромными часами

Защитник Арсенала Александр Зинченко опубликовал в соцсетях фотографию с партнерами по команде из раздевалки.

Примечательно, на общем фото игроки держат огромные часы, на что сразу обратили внимание фанаты и построили теорию вокруг данного жеста от клуба.

Источник: Instagram

Стрелки часов Арсенала были отмечены на цифрах "2" и "11". И фанаты считают, что это было послание: "11 games 2 go" (11 матчей до цели).

Отметим, лондонский клуб уже отыграл 27 матчей из 38 возможных в рамках АПЛ, занимая первое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Зинченко признан лучшим игроком месяца в Арсенале.