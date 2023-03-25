Де Дзерби: Шахтер был командой моей мечты, но бомбы все разрушили

Итальянец сожалеет о том, что в донецком клубе не удалось построить большого проекта.

Наставник английского Брайтона Роберто Де Дзерби поделился эмоциями от периода во главе Шахтера.

По словам итальянского специалиста, Шахтер был командой его мечты.

"Я работал над большим проектом. Тот талантливый и молодой Шахтер был командой моей мечты. Были условия для выхода и на международный уровень. Это все было стерто бомбами.

Война породила удивление, недоумение, беспокойство. Мое поколение никогда не сталкивалось с такой суровой реальностью. Для нас война - это рассказы наших бабушек и дедушек, а я увидел ее перед собой с ее ужасами. Это трудно объяснить. Вы погружаетесь в кошмар.

До полномасштабного вторжения в клубе нам говорили, что это просто игра, армреслинг, чтобы размять мышцы, что в итоге ничего не произойдет. Но я следил за итальянским телевидением и имел другое восприятие. Когда начали распространяться изображения российских танков, скопившихся на границах, я боялся худшего.

Жестокие выступления Путина против Украины заставили меня понять, что начало войны - это вопрос нескольких часов. Я вышел из дома в шесть вечера и вместе с персоналом переехал в отель, который принимал нас до дня нашего выезда из страны.

Первоначальная идея заключалась в том, чтобы сидеть на месте и ждать в надежде, что конфликт закончится и футбол в Украине возобновится. В апреле поступили какие-то предложения, но я их не рассматривал.

Летом я почувствовал желание начать все сначала. Эта возможность появилась в Брайтоне, и я ею воспользовался. Я считаю, что мне повезло, потому что футбол дал мне второй шанс", - сказал Де Дзерби.

Напомним, ранее сообщалось, что Де Дзерби может заменить Конте в Тоттенхэме.