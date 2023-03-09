Де Дзерби в списке кандидатов на замену Конте

Итальянец может заменить своего соотечественника в Тоттенхэме.

Стало известно, кто может заменить Антонио Конте на посту главного тренера лондонского Тоттенхэма.

Как сообщает издание Sky Sports, в шорт-листе "шпор" находится пять специалистов, среди которых нашлось место экс-наставнику Шахтера Роберто де Дзерби.

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Конкуренцию итальянцу составят Томас Тухель, Томас Франк, Луис Энрике и Марку Силва.

Cтоит отметить, что сейчас Де Дзерби возглавляет Брайтон и идет с клубом на 8 месте в АПЛ, в то время как Тоттенхэм занимает 4 позицию.