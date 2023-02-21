В услугах Де Дзерби заинтересован ряд топ-клубов Серии А

Экс-наставник Шахтера может вернуться на родину.

Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби может покинуть клуб по завершению этого сезона.

Как сообщает издание 90min, в услугах итальянца заинтересован ряд топ-клубов на родине. В частности, источник отмечает интерес к персоне Де Дзерби со стороны Милана.

На решение специалиста будет влиять попадание "чаек" в еврокубки, если ему удастся вывести команду туда, то вероятно он останется.

Напомним, ранее сообщалось, что Брайтон прибавил в атаке с приходом Де Дзерби.