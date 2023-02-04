Эффект Де Дзерби: Брайтон входит в топ-3 по количеству забитых мячей в АПЛ с момента прихода тренера в клуб

Под руководством английского специалиста Грэма Поттера Брайтон с большим успехом начал текущий сезон. Однако вскоре интерес к менеджеру проявил Челси, что вынудило руководство "чаек" искать нового тренера.

Эта задача была быстро выполнена, поскольку Брайтон связался с Роберто Де Дзерби, бывшим главным тренером донецкого Шахтера предложив ему возглавить команду перед Чемпионатом мира 2022

В первом же матче под руководством Де Дзерби "чайки" добыли впечатляющую ничью 3:3 на Энфилде с Ливерпулем. Это было лишь начало плодотворной карьеры для команды с южного побережья.

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В 13 матчах Премьер-лиги под руководством Де Дзерби Брайтон забил 26 голов, что ставит его на второе место по количеству забитых мячей, уступая лишь лондонскому Арсеналу (28 голов) и Манчестер Сити (27).

Следующим соперником Брайтона будет Борнмут, в который перебрался бывший защитник киевского Динамо" Илья Забарный. Матч состоится на домашнем стадионе "чаек".