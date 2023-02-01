Де Дзерби вернул к тренировкам скандального полузащитника Брайтона

Мойзес Кайседо будет работать на благо "чаек", как минимум, еще полсезона.

Эквадорскому полузащитнику Мойзесу Кайседо придется провести остаток сезона в Брайтоне.

Несмотря на то, что вокруг персоны футболиста ходило много слухов, а в конце трансферного окна Арсенал особенно активно пытался подписать игрока из этого ничего не вышло.

Кайседо пытался давить на клуб,опубликовав "прощальное" письмо, но руководство "чаек" было неприклонно и отстранило игрока от тренировок с клубом.

Теперь же когда эквадорцу не грозит уход из команды, как минимум, до лета боссам клуба все же необходимо найти применение главному активу дабы он не растерял в цене.

Поэтому теперь Роберто де Дзерби вернул Кайседо к тренировкам с командой и уже в следующем матче Брайтона полузащитник сможет вернуться на поле.

Напомним, что игрок оценивается порталом Transfermarkt в 38 млн евро, но середняк АПЛ хочет получить за него более 70 млн.