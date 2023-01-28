"Я хочу принести Брайтону рекордную сумму денег": Кайседо просит клуб отпустить его в Арсенал

Лондонский Арсенал предпринял попытку подписать талантливого полузащитника Брайтона Мойзеса Кайседо. "Канониры" предложили за 21-летнего игрока 60 миллионов фунтов, но "чайки" отклонили данное предложение, не собираясь продавать его по ходу сезона.

Сам Кайседо в своих социальных сетях попросил Брайтон отпустить его в Лондон, надеясь на понимание со стороны фанатов.

"Я благодарен мистеру Блуму (владелец клуба) и Брайтону за предоставленную мне возможность попасть в Премьер-лигу, и я чувствую, что всегда делал для них все, что мог. Я всегда играю в футбол с улыбкой и сердцем".

"Я самый младший из 10 детей, выросших в бедной семье в Санта-Доминго в Эквадоре. Я всегда мечтал стать самым титулованным игроком в истории Эквадора. Я горжусь тем, что могу принести Брайтону рекордную сумму за трансфер, которая позволит им реинвестировать ее и поможет клубу продолжать добиваться успеха".

"Фанаты приняли меня в свои сердца, и они всегда будут в моем сердце, поэтому я надеюсь, что они смогут понять, почему я хочу воспользоваться этой великолепной возможностью".

На данный момент рекордной продажей Брайтона является переход Марка Кукурельи в Челси минувшим летом. "Синие" заплатили за левого защитника 57,2 миллиона.