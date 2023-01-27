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Брайтон отклонил многомиллионное предложение Арсенала по Кайседо

Тем не менее, "канониры" готовятся предпринять еще одну попытку подписать хавбека.
Сегодня, 17:32
Мойзес Кайседо и Фабио Виейра / Getty Images
Мойзес Кайседо и Фабио Виейра / Getty Images

Лондонский Арсенал решил усилить состав перед решающей частью сезона. Взгляд нынешнего лидера АПЛ упал на хавбека Брайтона Мойзеса Кайседо.

"Канониры" предложили за 21-летнего эквадорца 60 миллионов фунтов. Однако эта сумма не убедила "чаек" отпустить его в Лондон, передает Sky Sports.

По информации источника, Брайтон не собирается продавать Кайседо по ходу сезона. Главный тренер команды Роберто Де Дзерби заявил, что футболист полностью сосредоточен на клубе.

При этом также отмечается, что Арсенал не оставит попыток подписать полузащитника и уже думает над тем, чтобы сделать улучшенное предложение.

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К тому же команда Александра Зинченко планирует приобрести будущим летом Деклана Райса из Вест Хэма вне зависимости от того, отпустит Брайтон Кайседо или нет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брайтон Арсенал Лондон

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