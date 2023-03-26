Манчестер Сити намерен сделать Холанда самым высокооплачиваемым игроком лиги
Все, чтобы не отпустить норвежца в Реал.
Манчестер Сити собирается предложить Эрлингу Холанду новый контракт со значительным увеличением зарплаты, сообщает The Sun.
В данный момент норвежский форвард получает в Сити около 430 тысяч евро в неделю. Примерно столько же получают Кеивн Де Брюйне и Давид Де Хеа.
Однако "горожане" намерены сделать Холанда самым высокооплачиваемым игроком лиги, подняв ему зарплату до 570 тысяч евро в неделю.
Таким образом в Манчестере надеются уберечь Эрлинга от трансфера в Реал Мадрид, который объявил норвежца своей главной трансферной целью.
Напомним, что со статистикой Эрлинга Холанда в текущем сезоне вы можете ознакомиться на нашем сайте.