Холанд - ключевая цель Реала в 2024 году

Норвежец обойдется "сливочным" в более 200 млн евро.

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд стал ключевой целью для мадридского Реала на 2024 год, сообщает AS.

В Реале задались целью объединить в атаке Холанда, Винисиуса и Мбаппе. При чем норвежца намерены подписать даже если сорветься трансфер Килиана.

В стане "сливочных" убеждены, что Эрлинг станет идеальной заменой для Бензема, который к тому времени, вероятно, покинет клуб.

Кроме Бензема к 2024 году Реал собирается расстаться с Тони Кроосом, Лукой Модричем и Эденом Азаром, что сэкономит клубу 50 млн евро только на зарплатах.

Издание считает, что трансфер Эрлинга Холанда из Манчестер Сити в Реал Мадрид обойдется примерно в 220-240 млн евро.

Напомним, что со статистикой Эрлинга Холанда в текущем сезоне вы можете ознакомиться на нашем сайте.