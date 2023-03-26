Дани Алвес участвует в схеме по покупке сигарет и алкоголя в тюрьме

Бразильский защитник Дани Алвес, отбывающий срок в тюрьме, подозревается в участии в нелегальных схемах, пишут некоторые испанские медиа.

По их информации, экс-игрок Барселоны обменивает свои автографы на сигареты и алкоголь.

Надзиратели заметили, что Алвесу передают очень много футболок Барселоны. Предполагается, что бразилец ставит на них автографы, а потом передает другим заключенным в обмен на разлчиные блага.

В основном, Дани берет сигареты, а заключенные потом отправляют подписанные футболки своим семьям.

Если участие Алвеса в этой схеме подтвердится, то защитнику грозят новые обвинения со стороны правоохранительных органов Испании.

Напомним, что ранее бразилец трогательно обратился к своей супруге.