Дани Алвес участвует в схеме по покупке сигарет и алкоголя в тюрьме
Удобно устроился.
Бразильский защитник Дани Алвес, отбывающий срок в тюрьме, подозревается в участии в нелегальных схемах, пишут некоторые испанские медиа.
По их информации, экс-игрок Барселоны обменивает свои автографы на сигареты и алкоголь.
Надзиратели заметили, что Алвесу передают очень много футболок Барселоны. Предполагается, что бразилец ставит на них автографы, а потом передает другим заключенным в обмен на разлчиные блага.
В основном, Дани берет сигареты, а заключенные потом отправляют подписанные футболки своим семьям.
Если участие Алвеса в этой схеме подтвердится, то защитнику грозят новые обвинения со стороны правоохранительных органов Испании.
Напомним, что ранее бразилец трогательно обратился к своей супруге.