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"Буду бороться до конца": Дани Алвес трогательно обратился к бывшей из тюрьмы

Бразильский футболист написал письмо подавшей на развод жене в надежде все исправить.
Сегодня, 12:18
Дани Алвес и Джоана Санс / Getty Images
Дани Алвес и Джоана Санс / Getty Images

Бразилец Дани Алвес, ранее выступавший за Барселону, Ювентус и ПСЖ, обратился к своей уже практически бывшей жене Джоане Санс из тюрьмы, где он пребывает после обвинений в изнасиловании.

Экс-футболист пытается наладить отношения с возлюбленной, которая после этого громкого скандала подала на развод, и написал ей трогательное письмо.

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Текст послания от бразильца был представлен в программе Y Ahora Sonsoles, сообщает Marca.

"Дорогая Джоана. У нас было почти восемь лет большой любви, привязанности, уважения и взаимной заботы. Особенно в последние годы рядом с тобой все кажется легче и приятнее. Ты и мои дети, Дани Фильо и Виктория, стали лучшим, что когда-либо случалось со мной.

Вместе мы росли с самого дня нашей встречи. С первой минуты мы начали совместную жизнь. Мы сопровождали друг друга все эти годы, укрепляя и украшая жизни друг друга. Сейчас, в это трудное время, я сожалею о твоем решении и надеюсь, что жизнь даст еще один шанс проявить любовь к тебе.

Я понимаю боль, которую причиняет несправедливая ситуация, в которой мы оказались, и понимаю, что ты не смогла выдержать всего этого давления. Факты, в которых меня обвиняют, чужды мне и тем ценностям, которыми я руководствуюсь в своей жизни: любви, уважению и старанию.

Я буду продолжать бороться, как я всегда это делал, веря в себя, опираясь на поддержку и доверие тех, кто знает, кто я на самом деле. Я буду бороться до конца, подпитываясь безусловной любовью моих детей, моих родителей и тех, кто продолжает быть рядом со мной, чтобы вскоре доказать всему миру свою невиновность", - говорится в письме Алвеса.

Ранее сообщалось, что суд отказал Дани Алвесу во внесении залога, из-за чего футболист будет находиться в тюрьме на протяжении рассмотрения его дела.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дани Алвес

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