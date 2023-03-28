Эдмар прошел стажировку в топ-клубе АПЛ

Исполняющий обязанности главного тренера Металлиста-1925 Эдмар прошел стажировку в Арсенале.

Как сообщает пресс-служба харьковского клуба, специалист получил приглашение от своего друга Эду Гаспара.

Натурализованный украинец передал функционеру форму харьковчан с надписью: "Слава ВСУ". Эдмар также успел побывать в лагере национальной сборной Украины, тоже находившейся в Англии и посетивший матч между "сине-желтыми" и "тремя львами".

Источник: Металлист 1925

По словам Эдмара, впечатления от стажировки у него максимально положительные.

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"Мои впечатления от пребывания в расположении Арсенала - максимально положительные. В этом клубе все работает на самом высоком уровне. Когда заходишь на их базу, сразу видишь, что каждый человек знает, что он должен делать и для чего он это делает, все работают ради успехов" команды Эти слова касаются как обычных работников, так и, конечно, руководителей клуба, таких как главный тренер Микель Артета или спортивный директор Эду Гаспар, он проделал огромную работу для того, чтобы команда была там, где есть сейчас

Я очень благодарен руководству нашего клуба за то, что они способствовали тому, что я прошел стажировку в Арсенале. Эта поездка не является поездкой для путешествия. Из этой стажировки мы обязательно сделаем выводы. Постараемся внедрять все то самое лучшее, что работает в Арсенале. Это касается как тренировочного процесса, так и функционирования клуба в целом. Конечно, учитывая наши украинские реалии и возможности. Но у нас в клубе все понимают, что нужно постоянно развиваться. Становиться лучше должны руководители, тренеры, игроки. Мы должны расти и мы будем это делать", - цитирует коуча официальный сайт Металлиста-1925.

Зазначимо, що колектив Едмара наразі займає 8 місце, набравши 21 очко.