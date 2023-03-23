Пирс Морган включил Зинченко в сборную Арсенала всех времен
Странно, что без Роналду.
Скандальноизвестный в последнее время журналист Пирс Морган составил собственную сборную Арсенала всех времен.
Так Морган отреагировал на сборную Арсенала, опубликованную еженедельником The Sun, которая выглядит вот так:
Сборная же Пирса Моргана не сказать, чтобы очень сильно отличалась от выбора The Sun, однако журналист включил в нее Александра Зинченко и Букайо Сака.
Сборная Арсенала всех времен Пирса Моргана
Вратарь: Дэвид Симэн
Защитники: Ли Диксон, Тони Адамс, Дэвид О′Лири
Полузащитники: Александр Зинченко, Патрик Виейра, Эммануэль Пети, Робер Пирес, Букайо Сака
Нападающие: Тьерри Анри, Деннис Бергкамп
Напомним, что ранее Александр признавался лучшим игроком Арсенала в феврале.