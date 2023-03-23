Пирс Морган включил Зинченко в сборную Арсенала всех времен

Странно, что без Роналду.

Скандальноизвестный в последнее время журналист Пирс Морган составил собственную сборную Арсенала всех времен.

Так Морган отреагировал на сборную Арсенала, опубликованную еженедельником The Sun, которая выглядит вот так:

Источник: thesun.co.uk

Сборная же Пирса Моргана не сказать, чтобы очень сильно отличалась от выбора The Sun, однако журналист включил в нее Александра Зинченко и Букайо Сака.

Сборная Арсенала всех времен Пирса Моргана

Вратарь: Дэвид Симэн

Защитники: Ли Диксон, Тони Адамс, Дэвид О′Лири

Полузащитники: Александр Зинченко, Патрик Виейра, Эммануэль Пети, Робер Пирес, Букайо Сака

Нападающие: Тьерри Анри, Деннис Бергкамп

Напомним, что ранее Александр признавался лучшим игроком Арсенала в феврале.