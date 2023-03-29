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Милан хочет продлить контракт с одним из лидеров клуба

Меньян может остаться в клубе еще на пару лет.
Сегодня, 10:18
Майк Меньян / Getty Images
Майк Меньян / Getty Images

Милан намерен в ближайшее время подписать новый контракт с голкипером Майком Меньяном. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

В стане "россонери" считают 27-летнего француза одним из ключевых игроков клуба, ввиду чего подписание нового соглашения с футболистом - приоритет руководства.

Боссы Милана уже подготовили для Меньяна долгосрочный контракт с повышенной зарплатой. Переговоры могут начаться в ближайшие недели.

Напомним, действующее соглашение француза с клубом рассчитано до 2026 года. Оклад вратаря составляет 3 млн евро в год + бонусы.

В текущем сезоне Меньян провел 11 матчей в рамках Серии А, пропустив большую часть кампании из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Милан заинтересован в приобретении форварда Атлетико.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Майк Меньян

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