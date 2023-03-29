Милан хочет продлить контракт с одним из лидеров клуба
Меньян может остаться в клубе еще на пару лет.
Милан намерен в ближайшее время подписать новый контракт с голкипером Майком Меньяном. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
В стане "россонери" считают 27-летнего француза одним из ключевых игроков клуба, ввиду чего подписание нового соглашения с футболистом - приоритет руководства.
Боссы Милана уже подготовили для Меньяна долгосрочный контракт с повышенной зарплатой. Переговоры могут начаться в ближайшие недели.
Напомним, действующее соглашение француза с клубом рассчитано до 2026 года. Оклад вратаря составляет 3 млн евро в год + бонусы.
В текущем сезоне Меньян провел 11 матчей в рамках Серии А, пропустив большую часть кампании из-за травмы.
Ранее сообщалось, что Милан заинтересован в приобретении форварда Атлетико.