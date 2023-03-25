Милан заинтересован в приобретении форварда Атлетико

Альваро Мората может вернуться в Серию А.

Нападающий мадридского Атлетико Альваро Мората может вернуться в итальянскую Серию А.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в игроке заинтересован Милан, который считает его подходящим кандидатом на место на острие атаки. Действующий чемпион Италии планирует попытаться подписать игрока будущим летом.

По информации источника, "россонери" могут приобрести 30-летнего испанца за 15-20 миллионов евро, учитывая то, что его контракт с "матрасниками" подойдет к концу летом 2024 года.

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В нынешнем сезоне Альваро Мората принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет 12 голов и три результативные передачи.

Напомним, что Мората уже выступал в чемпионате Италии в составе туринского Ювентуса (185 матчей, 59 голов, 39 ассистов во всех турнирах).