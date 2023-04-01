Президент и руководство Реала разошлись во мнениях относительно назначения тренера
Флорентино Перес и остальное руководство мадридского Реала поддерживают разных кандидатов на пост главного тренера клуба, сообщает TyC Sports.
Президент "сливочных" желает видеть у руля клуба Маурисио Почеттино, а большинство руководителей клуба выступают за кандидатуру Рауля.
Напомним, что летом клуб, скорее всего, покинет Карло Анчелотти, которого уже ждут в сборной Бразилии.
Почеттино же отклонил все предложения от других клубов, он надеется действительно летом возглавить Реал.
При этом вторым вероятным кандидатом остается легенда Реала Рауль, которого поддерживают многие в руководстве "сливочных".
Сейчас испанец тренирует Кастилью, но уже заявил о том, что не против возглавить главный клуб в своей жизни.
Отметим, что решающее слово остается за Пересом, потому шансы Почеттино несколько выше, чем у остальных кандидатов.