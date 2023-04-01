Эльче - Барселона: обзор матча и результат игры 01.04.2023

"Блаугранас" добыли очередную победу на пути к чемпионству.

В рамках 27 тура Ла Лиги Барселона встретилась с Эльче.

Коллектив Хави вышел на этот матч полурезервным составом, но добыл разгромную победу.

Счет еще в первой половине в матче открыла главная ударная сила команды в лице Роберта Левандовски.

Далее "сине-гранатовые" забивали уже лишь во втором тайме. Сперва отличился Ансу Фати, получивший шанс проявить себя впервые за долгое время.

Затем Левандовски оформил дубль, а точку в матче поставил Ферран Торрес, также не являющийся железным игроком основы.

Статистика матча чемпионата Испании Эльче - Барселона

Эльче - Барселона 0:4

Голы: Левандовски, 20, 66, Фати, 56, Торрес, 70

xG: 0.56 - 1.69

Владение мячем: 41% - 59%

Удары: 13 - 11

Удары в створ: 1 - 6