Эльче - Барселона: обзор матча и результат игры 01.04.2023
"Блаугранас" добыли очередную победу на пути к чемпионству.
В рамках 27 тура Ла Лиги Барселона встретилась с Эльче.
Коллектив Хави вышел на этот матч полурезервным составом, но добыл разгромную победу.
Счет еще в первой половине в матче открыла главная ударная сила команды в лице Роберта Левандовски.
Далее "сине-гранатовые" забивали уже лишь во втором тайме. Сперва отличился Ансу Фати, получивший шанс проявить себя впервые за долгое время.
Затем Левандовски оформил дубль, а точку в матче поставил Ферран Торрес, также не являющийся железным игроком основы.
Статистика матча чемпионата Испании Эльче - Барселона
Эльче - Барселона 0:4
Голы: Левандовски, 20, 66, Фати, 56, Торрес, 70
xG: 0.56 - 1.69
Владение мячем: 41% - 59%
Удары: 13 - 11
Удары в створ: 1 - 6