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Эдмар - о двух пенальти в ворота Металлиста 1925: Я давно в Украине и все понимаю

Специалист высказался о решениях арбитра в матче против Днепра-1
Сегодня, 18:32
Эдмар / Металлист 1925
Эдмар / Металлист 1925

В рамках 19 тура УПЛ Металлист 1925 встретился с СК Днепром-1 и уступил в том числе из-за двух назначенных пенальти.

И.О. Главного тренера харьковчан Эдмар поделился мыслями о решениях суддейской бригады в поединке.

По словам специалиста, он не намерен заострять внимание на действиях рефери.

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"Была хорошая игра до 71-й минуты, после пропущенного гола она пошла совсем иначе. У нас были моменты, но мы их не смогли реализовать. Как я говорил ранее, игра нам удалась в первые 70 минут ... Мы придерживались нашего плана на игру, рассчитывали сыграть на контратаках, имели несколько хороших моментов, когда мы должны были забивать.

Я ребятами доволен, они вышли одним целым и продемонстрировали, что у нас есть будущее и мы строим команду на перспективу. Относительно самоотдачи у меня претензий нет. Надо работать над реализацией, свои моменты надо забивать.

Два пенальти в ворота одной команды? Я понимаю к чему этот вопрос. Не буду акцентировать внимание на действиях арбитра, я давно в Украине и все прекрасно понимаю. Не хочу об этом говорить", - сказал Эдмар.

 Напомним, что Металлист 1925 занимает девятую строчку в УПЛ, а СК Днепр-1 борется с Шахтером за чемпионство, идя на второй позиции и отставая от "горняков" на один пункт.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдмар Металлист 1925

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