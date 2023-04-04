Де Дзерби откажет Челси, если поступит предложение

Мало кому захочется идти по стопам Поттера.

Экс-тренер Шахтера и нынешний тренер Брайтона не собирается повторять судьбу Грэма Поттера и намерен сразу отказать Челси, пишет Evening Standard.

Напомним, что Роберто Де Дзерби, вместе с Маурисио Почеттино, Юлианом Нагельсманом и другими входит в шорт-лист боссов Челси на должность главного тренера клуба.

Де Дзерби полностью сосредоточен на работе в Брайтоне, играх в Кубке Англии и попадании команды в еврокубки. Брайтон занимает 6-ю строчку, отставая от Тоттенхэма на семь очков, о имея в запасе три игры.

"Я хочу сказать спасибо Грэму Поттеру. У меня есть команда с очень хорошим отношением и менталитетом. Мне очень жаль. Это плохая новость для тренеров", - прокомментировал отставку своего коллеги итальянский специалист.

Напомним, что Де Дзерби стал у руля Брайтона после того, как Поттер уехал тренировать Челси.