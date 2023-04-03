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В Челси определились с кандидатами на пост тренера

Экс-наставники Тоттенхэма и Шахтера претендуют на работу в стане "синих".
Сегодня, 09:55
Роберто Де Дзерби / Getty Images
Роберто Де Дзерби / Getty Images

Бывший тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино может возглавить Челси. Об этом сообщает журналист Мигель Дилэйни.

Лондонский клуб рассматривает кандидатуру главного тренера Брайтона Роберто Де Дзерби. В ближайшее время руководство "синих" сделает выбор в пользу одного из специалистов.

Отметим, кандидатура аргентинца будет более предпочтительной для Челси, ведь за его контракт с другим клубом не придется активировать опцию выкупа, как в ситуации с итальянцем.

Напомним, вчера лондонцы уволили Грэма Поттера. Англичанин возглавил Челси 9 сентября 2022 года, заменив на посту ранее уволенного Томаса Тухеля.

С того момента "синие" провели под его руководством 31 матч (12 побед, 8 ничьих, 11 поражений, разница мячей 33:31), в среднем набирая 1,42 очка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Маурисио Почеттино Роберто де Дзерби

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