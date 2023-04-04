Шахтер бесплатно отпустил бразильского легионера

Маркиньос Сиприано стал игроком клуба из второго местного дивизиона.

Донецкий Шахтер расстался с еще одним бразильским легионером, который принадлежал клубу.

Маркиньос Сиприано стал игроком бразильского Аваи, выступающего в Серии Б. Сообщается, что это бесплатный переход.

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Ранее Сиприано выступал за Крузейро на правах аренды. За бразильский клуб защитник сыграл десять игр, забив один гол.

24-летний футболист принадлежал Шахтеру с 2018 года. За "горянков" он успел провести 26 поединков, забив один гол и отдав два ассиста.