Хoрватский Осиек oштрафoвал, а также oтстранил oт игр и тренирoвoк с oснoвнoй кoмандoй украинца Евгения Чеберкo.

Как сooбщает пресс-служба клуба, решение былo принятo из-за демарша, кoтoрый украинец устрoил пoсле тoгo, как хoрваты не приняли предлoжение oт oднoгo из клубoв МЛС.

"Евгений Чеберко был оштрафован в соответствии с регламентом клуба и до дальнейшего распоряжения будет тренироваться отдельно от команды после того, как сказал тренеру, что не готов играть в матче с Риекой, и что он не хочет ехать с командой.

Такая реакция произошла после того, как на прошлой неделе поступило официальное предложение от иностранного клуба. Оно было отклонено, поскольку клуб переживает деликатный момент сезона, пытаясь стабилизировать результаты и закрепиться на третьем месте.

Поскольку игрок настаивал на уходе, ему было предложено осуществить трансфер после окончания чемпионата, на что он не согласился.

Осиек всегда имел справедливые отношения с игроком, у клуба нет долгов перед игроком, клуб проявил большую отзывчивость в ситуации, когда родина игрока оказалась в водовороте войны, и в знак поддержки игрок был капитан команды в игре против Вараждина.

Единственное, чего мы просили взамен, это профессиональные отношения, которых, очевидно, накануне одной из важнейших игр сезона мы не получили. Любой вид шантажа, игры с репутацией клуба или постановка собственных интересов выше интересов клуба недопустимы", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, Чеберко перешел в стан Осиека в начале прошлого года. До этого он играл за команду на правах аренды, а принадлежал австрийскому ЛАСКу.