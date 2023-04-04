Бразильский легионер Днепра-1 покинул клуб

СК Днепр-1 из одноименного города остался без одного из легионеров команды.

23-летний бразилец Билл перебрался в местный Сампайо Коррейа. Срок контракта игрока остается неизвестным.

Билл перебрался в украинскую команду летом 2022 года, проведя за коллектив 18 встреч, где удалось отметиться одним голом и двумя ассистами.

После начала полномасштабного вторжения страны-террориста играл на правах аренды за латвийский РФШ, Спорт Ресифе и Интернасьональ.