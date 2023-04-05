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Ювентус - Интер: обзор и результат матча Кубка Италии 04.04.2023.

И сразу после забитого гола бельгиец получил красную.
Сегодня, 00:07
Интер / Getty Images
Интер / Getty Images

В рамках первого матча полуфинала Кубка Италии Интер встретился с Ювентусом.

Команды выдали довольно блеклую игру, которая не блистала большим количеством моментов.

По сути, все важные события произошли в концовке встречи, а если быть точным, то в последние 20 минут игры.

Коллектив Симоне Индзаги первым пропустил несмотря на то, что по владению мячем и количеству ударов по воротам переигрывал соперника. Хуан Куадрадо стал обидчиком "нероадзурри".

Впрочем, миланцы перед самым свистком про окончание матча получили шанс спастись. На 90+5 минуте арбитр назначил пенальти, который реализовал Ромелу Лукаку.

А далее, как подобает итальянскому футболу со всем его количеством скандалов, страсти не утихли. После гола Ромелу Лукаку так радовался взятию ворот, что получил красную карточку, а затем начал толкаться с Хуаном Куадрадо. Колумбиец "ответил", за что получил желтую карточку. Но на этом стычка не прекратилась, и уже после финального свистка арбитр показал красные самому Куадрадо и капитану Интера Самиру Хандановичу.

Статистика матча Кубка Италии Ювентус - Интер

Ювентус - Интер 1:1

Голы: Куадрадо, 83, Лукаку, 90+5

Владение мячем:38% - 62%
Удары: 10 - 13
Удары в створ: 3 - 5
Атаки: 90 - 121

Удаления: Куадрадо, 90+6 Лукаку, 90+6, Ханданович, 90+6

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Интер Милан

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