Хавертц прокомментировал слухи о его переходе в Баварию

Нападающий Челси Кай Хавертц высказался о своем возможном переходе в мюнхенскую Баварию.

Немецкий игрок заявил, что он и его девушка счастливы в Лондоне, и он не собирается покидать Туманный Альбион, тем более у него еще несколько лет по контракту.

Также Кай заверил, что не общался ни з кем из Баварии после своего перехода в Челси. Он не хочет переходить мюнхенский клуб даже несмотря на отличные отношения с Томасом Тухелем.

"У меня все еще действует двухлетний контракт с клубом, мне не нужно переезжать каждые два-три года. Мы с моей девушкой чувствуем себя очень комфортно в Лондоне. Я люблю Челси: связанных с клубом людей и болельщиков.

Я никогда не разговаривал с руководством Баварии после моего перехода в Челси", – передает слова Хаверца Bild.

Напомним, что лондонский клуб может вернуть Фрэнка Лэмпарда до конца текущего сезона.