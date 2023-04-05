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Хавертц прокомментировал слухи о его переходе в Баварию

Нападающий счастлив в Лондоне.
Вчера, 22:55
Кай Хавертц / Getty Images
Кай Хавертц / Getty Images

Нападающий Челси Кай Хавертц высказался о своем возможном переходе в мюнхенскую Баварию.

Немецкий игрок заявил, что он и его девушка счастливы в Лондоне, и он не собирается покидать Туманный Альбион, тем более у него еще несколько лет по контракту.

Также Кай заверил, что не общался ни з кем из Баварии после своего перехода в Челси. Он не хочет переходить мюнхенский клуб даже несмотря на отличные отношения с Томасом Тухелем.

"У меня все еще действует двухлетний контракт с клубом, мне не нужно переезжать каждые два-три года. Мы с моей девушкой чувствуем себя очень комфортно в Лондоне. Я люблю Челси: связанных с клубом людей и болельщиков.

Я никогда не разговаривал с руководством Баварии после моего перехода в Челси", – передает слова Хаверца Bild.

Напомним, что лондонский клуб может вернуть Фрэнка Лэмпарда до конца текущего сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Бавария Мюнхен Кай Хавертц

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