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Интер заинтересован в приобретении одноклубника Мудрика

Матео Ковачич может вернуться в предыдущую команду.
Сегодня, 20:01
Матео Ковачич / Getty Images
Матео Ковачич / Getty Images

Хавбек лондонского Челси Матео Ковачич может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание todofichajes, хорват попал в шорт-лист Интера, за который уже когда-то играл.

"Нероадзурри" могут подписать игрока следующим летом. Сумма потенциального трансфера оценивается в 40 млн евро.

В текущем сезоне на счету полузащитника 23 матча, в которых он забил один гол и отдал один ассист. Его контракт с "синими" рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, ранее Ковачич высказался об увольнении Грэма Поттера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Интер Милан

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