Интер заинтересован в приобретении одноклубника Мудрика
Матео Ковачич может вернуться в предыдущую команду.
Хавбек лондонского Челси Матео Ковачич может сменить клубную прописку.
Как сообщает издание todofichajes, хорват попал в шорт-лист Интера, за который уже когда-то играл.
"Нероадзурри" могут подписать игрока следующим летом. Сумма потенциального трансфера оценивается в 40 млн евро.
В текущем сезоне на счету полузащитника 23 матча, в которых он забил один гол и отдал один ассист. Его контракт с "синими" рассчитан до лета 2024 года.
Напомним, ранее Ковачич высказался об увольнении Грэма Поттера.