Хавбек Челси высказался об увольнении Поттера
Матео Ковачич считает, что легче уволить тренера, чем продать весь состав.
Полузащитник лондонского Челси Матео Ковачич поделился мыслями об увольнении Грэма Поттера.
По словам хорвата, избавиться от тренера было легче, чем от всего состава.
"Нужно быть честными сами с собой. В конце концов легче уволить тренера, чем 30 игроков. Ответственность также на нас, нужно выступать лучше.
Мы знаем Лэмпарда, он был нашим тренером. То, что он возвращается - хорошие новости. Он постарается изменить наш сезон, потому что он не складывается хорошо.
У нас была короткая встреча. Он объяснил, чего ожидает от нас. Впереди две великолепные игры с "Реалом", поэтому возможность закончить сезон хорошо все еще существует, должны ею воспользоваться", - добавил Ковачич.
Напомним, ранее Лэмпард высказался о проблемах Челси.