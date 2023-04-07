iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хавбек Челси высказался об увольнении Поттера

Матео Ковачич считает, что легче уволить тренера, чем продать весь состав.
Сегодня, 16:00
Матео Ковачич / Getty Images
Матео Ковачич / Getty Images

Полузащитник лондонского Челси Матео Ковачич поделился мыслями об увольнении Грэма Поттера.

По словам хорвата, избавиться от тренера было легче, чем от всего состава.

"Нужно быть честными сами с собой. В конце концов легче уволить тренера, чем 30 игроков. Ответственность также на нас, нужно выступать лучше.

Мы знаем Лэмпарда, он был нашим тренером. То, что он возвращается - хорошие новости. Он постарается изменить наш сезон, потому что он не складывается хорошо.

У нас была короткая встреча. Он объяснил, чего ожидает от нас. Впереди две великолепные игры с "Реалом", поэтому возможность закончить сезон хорошо все еще существует, должны ею воспользоваться", - добавил Ковачич.

Напомним, ранее Лэмпард высказался о проблемах Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Матео Ковачич

Статьи по теме

Челси нашел еще одну кандидатуру на пост главного тренера Челси нашел еще одну кандидатуру на пост главного тренера
Лемпард высказался о проблемах Челси Лемпард высказался о проблемах Челси
Мудрик стал вторым самым худшим трансфером Челси в этом сезоне по версии GOAL Мудрик стал вторым самым худшим трансфером Челси в этом сезоне по версии GOAL
Лэмпард назвал свои цели в Челси Лэмпард назвал свои цели в Челси
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии
Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла четыре позиции, лидер сменился
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа17:54
Хави всю ночь пересматривал матч против Реала
Киберспорт17:52
Отбор на Paris Major 2023: B8 играют с Fnatic
Европа17:29
Наставник ПСЖ высказался о плохой форме команды
Формула 117:18
Феррари планирует масштабно обновить болид в течение следующих трех Гран-при
Европа16:58
Ворскла добыла первую победу после возобновления УПЛ
НХЛ16:34
НХЛ: лучшие бомбардиры
Евро 202016:00
Хавбек Челси высказался об увольнении Поттера
Европа15:33
Челси нашел еще одну кандидатуру на пост главного тренера
Европа15:02
Стали известны тренер и игрок февраля и марта в УПЛ
Европа14:58
Ван Дейк и Тьяго смогут сыграть в матче против Арсенала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK