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Лемпард высказался о проблемах Челси

Специалист заявил, что нужно просто направить игроков в правильное русло.
Сегодня, 13:26
Френк Лемпард
Френк Лемпард

Временный коуч Челси Френк Лэмпард прокомментировал проблемы команды с реализацией моментов.

По словам англичанина, это, по сути, невозможно объяснить.

"Каждый игрок может показать себя с чистого листа на тренировках, а атмосфера конкуренции может дать толчок в матчах. Что касается проблем с результативностью, то нет такого гениального тренера, который мог бы объяснить это.

Все, что я буду делать здесь - это тренироваться и общаться с игроками. К счастью, это было большей частью моей игровой карьеры. Просто нужно постараться направить подопечных в правильное русло", - сказал Лэмпард.

Напомним, ранее Лэмпард прокомментировал возвращение в Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Френк Лэмпард

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