Лэмпард прокомментировал возвращение в Челси

Новоиспеченный исполняющий обязанности наставника Челси Фрэнк Лэмпард поделился мыслями о возвращении в клуб.

По словам Лэмпарда, он сделает все возможное, чтобы заслужить возммжность заключить долгосрочную договоренность.

"Я сделаю все возможное, а потом посмотрим, что будет. Так что это не будет мое решение [долгосрочный контракт]. Понимаю, что меня много спрашивать об этом.

Я очень рад, потому что здесь много талантов. Мне было легко принять это приглашение - это мой клуб", - заявил англичанин.

Стоит скаазать, что специалист возглавлял "синих" с 2019 по 2021 год. Далее в его карьере был Эвертон Виталия Миколенка.