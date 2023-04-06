Возвращение легенды: Лэмпард снова возглавил Челси

Челси определился с кандидатурой временного главного тренера клуба.

Им стал не Бруну Сальтор, который в итоге провел лишь один матч, во главе "синих", а специалист уже тренироваший лондонцев.

Речь идет об англичанине Френке Лэмпарде, который помимо тренерства также посвятил не мало времени клубу во время игровой карьеры.

Контракт с наставником подписан до окончания сезона. Дальнейшая судьба Лэмпарда остается неизвестной.

Стоит сказать, что коуч уже второй раз за этот сезон будет возглавлять команду с украинцем в составе. Ранее он тренировал Эвертон Виталия Миколенко.