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Возвращение легенды: Лэмпард снова возглавил Челси

Англичанин будет тренером "синих" до конца сезона.
Сегодня, 15:35
Френк Лемпард / Getty Images
Френк Лемпард / Getty Images

Челси определился с кандидатурой временного главного тренера клуба.

Им стал не Бруну Сальтор, который в итоге провел лишь один матч, во главе "синих", а специалист уже тренироваший лондонцев.

Речь идет об англичанине Френке Лэмпарде, который помимо тренерства также посвятил не мало времени клубу во время игровой карьеры. 

Контракт с наставником подписан до окончания сезона. Дальнейшая судьба Лэмпарда остается неизвестной. 

Стоит сказать, что коуч уже второй раз за этот сезон будет возглавлять команду с украинцем в составе. Ранее он тренировал Эвертон Виталия Миколенко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Френк Лэмпард

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